Calida nomme Timo Schmidt-Eisenhart directeur général

vendredi, 27.11.2020

Calida a pourvu son poste de directeur général avec Timo Schmidt-Eisenhart. Le nouveau responsable du fabricant textile lucernois remplacera Rainer Pichler au premier semestre 2021.

Le futur patron de Calida, âgé de 48 ans, a occupé pendant 13 ans différents postes de cadre chez l'américain VF Corporating, dont la gestion de la plateforme numérique du groupe pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. M. Schmidt-Eisenhart a rejoint ce conglomérat, qui possède notamment les marques de vêtements The North Face et Timberland, en 2007, précise vendredi un communiqué.(awp)