Les résultats d'entreprises à ne pas manquer

mercredi, 29.07.2020

Calida, LEM, MCH focus sur les résultats d'entreprises à ne pas manquer ce mercredi matin.

Lem a affiché des recettes en baisse de 10,1% sur un an.(Keystone)

Calida accuse une perte semestrielle

Le fabricant textile Calida a essuyé au premier semestre, une perte nette de 9.8 millions de francs contre un bénéfice net de 3.9 millions de francs il y a un an. L'entreprise lucernoise espère compenser une partie de la perte accusée à cause de la fermeture des magasins durant le confinement lié au coronavirus au deuxième semestre...Lire la suite

LEM pâtit du Covid-19 au premier trimestre 2020

LEM a annoncé des ventes et une marge opérationnelle (Ebit) en repli au premier trimestre de son exercice décalé 2020/21. Le groupe genevois explique cette dépression par l'impact du Covid-19 sur ses affaires, en particulier en Europe et aux Etats-Unis.

Le fabricant de composants électroniques a donc affiché des recettes en baisse de 10,1% sur un an à 74.3 millions de francs au premier trimestre de son exercice décalé, selon un communiqué publié mercredi. A taux de change constants, ce repli atteint 4.6%...Lire la suite

MCH prévoit un chiffre d'affaires élagué de moitié et une perte en 2020

L'organisateur de foires et évènements MCH en difficultés MCH lance mercredi un avertissement sur résultats pour l'exercice en cours. Le chiffre d'affaires risque de se trouver amputé de 230 à 270 millions de francs, soit environ la moitié des recettes collectées en 2019. L'exercice doit déboucher sur un déficit de plusieurs dizaines de millions de francs...Lire la suite

AMS défrise les attentes au 2e trimestre, s'affiche confiant pour le 3e

Le producteur autrichien de semi-conducteurs AMS a essuyé un recul séquentiel de ses ventes au cours du deuxième trimestre de 2020, mais les 460.3 millions de dollars comptabilisés demeurent 13% supérieurs aux recettes générées sur la même période douze mois plus tôt.

La demande a été alimentée par les produits grands publics, alors que les débouchés dans l'automobile et l'industrie étaient durement frappés par la pandémie de coronavirus, explique le compte-rendu intermédiaire publié mercredi...Lire la suite

Cassiopea réduit sa perte au deuxième trimestre

Le laboratoire dermatologique Cassiopea est parvenu à diminuer sensiblement sa perte au premier semestre 2020. Les coûts en recherche et développement ont baissé essentiellement parce ce que la phase III pour la solution clascoterone n'a pas démarré et le recrutement pour une phase II a dû être interrompu en raison de la crise pandémique.

Le groupe italien coté en Suisse a réalisé une perte de 5.3 millions d'euros dans la période sous revue, contre une perte de 6.4 millions une année auparavant sur le même laps de temps.

Le point sur la Bourse suisse

La Bourse suisse a ouvert sans direction mercredi, alors que les investisseurs attendent les déclarations de la Fed et la publication des résultats des GAFA.

"Les marchés actions se montrent hésitants alors que les dernières publications des entreprises commencent à peindre le tableau d'une économie mondiale sur le point de vivre une période difficile au cours des semaines et des mois à venir", ont commenté les analystes de CMC Markets dans leur note matinale. "L'espoir d'une reprise de l'économie en V semblent de plus en plus improbable", ont-ils ajouté.

Outre les résultats d'entreprises, les investisseurs s'intéresseront aux déclarations du président de la Fed Jerome Powell dans la soirée, à l'issue d'une réunion du comité monétaire.

A 9h20, le SMI perdait 0,22% à 10.254.70 points, tandis que le SLI et le SPI lâchait chacun 0,15% à respectivement 1557,45 et 12.700,95 points. Sur les trente valeurs vedettes, onze étaient dans le vert, seize dans le rouge et trois à l'équilibre...Lire la suite