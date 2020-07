Indosuez: Camille Sednaoui nommé Head of International Trade & Transaction Banking

mercredi, 01.07.2020

CA Indosuez a nommé Camille Sednaoui en qualité de Head of International Trade & Transaction Banking (ITB) en Suisse et membre du Comité exécutif de CA Indosuez.

Camille Sednaoui est nommé Head of International Trade & Transaction Banking (ITB) au sein de CA Indosuez Suisse. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2020.

Fort de sa grande expérience au sein de l’équipe Global Commodity Finance à Genève, Camille Sednaoui mettra son dynamisme et son aisance relationnelle au profit du développement commercial de l’ensemble du Métier ITB et de la concrétisation de sa complète transformation digitale.

Dans le cadre de ses fonctions, il rapportera directement à Laurent Chenain, Global Head of International Trade & Transaction Banking de Crédit Agricole CIB, et localement à Jean-François Deroche, CEO de CA Indosuez Suisse.

Camille Sednaoui a débuté sa carrière en 1989 au sein de la Banque Trad à Paris. En 1999, il participe à la fusion de l’établissement avec le Crédit Lyonnais puis intègre la Division Internationale du Crédit Lyonnais à Paris en tant que Relationship Manager.

En 2002, il rejoint le Crédit Lyonnais à Genève avec pour mission d’y transférer le portefeuille des négociants et d’en assurer le développement. En 2005, suite à la fusion de la Banque avec Crédit Agricole Indosuez Suisse, il rejoint le département Energie du Crédit Agricole Suisse et devient en 2018 Head of Mining, Metal and Soft Commodities.

Camille Sednaoui détient un Diplôme d’Etudes Supérieures de l’Institut Technique de Banque à Paris.