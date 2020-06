La Bourse suisse entame la semaine sur une note positive

mardi, 02.06.2020

Bourse Zurich: net rebond à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street

Sur les marchés, la perspective du redémarrage progressif de l'économie l'emporte sur les inquiétudes liées aux tensions sino-américaines et aux manifestations contre les brutalités policières. (Keystone)

La Bourse suisse a entamé sur une note éminemment positive la première séance de la semaine amputée du férié de Pentecôte. Wall Street a terminé dans le vert lundi, la perspective du redémarrage progressif de l'économie l'emportant sur les inquiétudes liées aux tensions sino-américaines et aux manifestations contre les brutalités policières.



"Le marché se focalise clairement sur la réouverture de l'économie", estime Karl Haeling de LBBW. Comme de nombreux investisseurs ont énormément réduit leur exposition au marché des actions depuis le début de la crise sanitaire, ils ont tendance à miser de nouveau de l'argent sur les entreprises cotées, estime le spécialiste.



En France, le gouvernement anticipe désormais une chute du produit intérieur brut de 11% cette année - contre 8% jusqu'ici - selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui évoque un "choc économique extrêmement brutal".



En Suisse, le commerce de détail a souffert en avril des mesures de confinement. Les chiffres d'affaires du secteur se sont effondrés d'un cinquième en comparaison annuelle.



Sur le coup de 09h15, le Swiss Market Index (SMI) bondissait de 0,96% par rapport à son cours de clôture de vendredi, à 9926,17 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 1,18% à 1477,97 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,81% à 12'345,22 points. Les 30 principales cotations étaient toutes drapées de vert, à l'exception d'Alcon (-0,8%) et son ancienne maison-mère Novartis (-0,2%).



Les autres poids lourds du SMI Nestlé (+0,2%) et Roche (+0,6%) évoluaient également en retrait du marché. Le dernier nommé a vu son objectif de cours relevé par Vontobel, qui réaffirme son invitation à s'engager dans le titre (buy) après l'homologation aux Etats-Unis six mois plus tôt qu'attendu de Tecentriq/Avastin contre le cancer du foie.



Temenos (+1,6%) a conclu un accord de licence avec le groupe indien HCL Technologies. Une opération saluée par Vontobel, qui a dans la foulée relevé l'objectif de cours et continue de préconiser l'achat du titre (buy). Le développeur de logiciels genevois a par ailleurs vu sa recommandation sabrée par Deutsche Bank, qui passe à "hold" en prévision des difficultés attendues pour le secteur.



Le patron de Swisscom (+0,6%) Urs Schaeppi n'a pas trouvé de cause unique aux quatre pannes de réseau de ces cinq derniers mois. Il les explique par la complexité du réseau dans une interview au SonntagsBlick: "il y aura toujours des pannes".



Lafargeholcim (+2,3%) a vu son objectif de cours relevé par JPMorgan, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (overweight). La banque américaine estime que la demande de la branche devrait profiter des mesures fiscales.



Barclays a raboté l'objectif de cours de SGS (+0,9%) à 2500 francs, tout en confirmant sa recommandation "equal weight", pour prendre en compte la baisse attendue des recettes en raison de la crise de coronavirus. (AWP)