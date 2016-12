Bourse Zurich: bien orientée, soutenue par les poids lourds pharma

mardi, 27.12.2016

La Bourse suisse a repris le collier sur une note positive après le week-end prolongé de Noël. En milieu de journée, le SMI continue d'évoluer légèrement dans le vert, soutenu par ses deux poids lourds pharma Roche et Novartis et par UBS. La séance se déroule dans un calme extrême et l'indice est coincé dans une fourchette d'à peine plus de dix points.



Jusqu'à vendredi, dernière séance de l'année, les activités devraient rester modestes sur le marché boursier et il ne faut pas s'attendre à de grandes envolées. La plupart des investisseurs ont déjà bouclé leurs livres la semaine passée et sont en vacances, notent les courtiers. On se tourne déjà vers 2017, une année qui sera marquée par des élections en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, des événements politiques qui constitueront des facteurs d'influence pour les marchés. Cet après-midi, on attend aux Etats-Unis l'indice des prix des maisons (Case Shiller) d'octobre ainsi que la confiance des consommateurs en décembre.



Sur le coup de midi, le SMI gagnait 0,25% à 8253,19 points, quelque 550 unités en dessous de son niveau de clôture de fin 2015. Le SLI avançait de 0,20% à 1302,75 points et le SPI de 0,29% à 8990,73 points. Sur les trente blue chips, 22 montaient, six reculaient et ABB et Schindler étaient inchangés.



Galenica (+2,8%) restait en tête des blue chips. Le grossiste en produits pharmaceutiques a vu son grand actionnaire Sprint abaisser sa participation à nouveau, elle est désormais de 14,5%. L'investisseur immobilier Remo Stoffel avait en effet déjà racheté une part de 10% à Sprint. Selon un article de l'hebdomadaire "SonntagsZeitung", Sprint continuera de vendre ses parts, souhaitant se séparer de Galenica. La division de ce dernier en deux branches, une pharmaceutique et une logistique devrait intervenir dès le premier trimestre 2017, selon le journal alémanique.



Cette progression ne permettait à Galenica d'effacer qu'une petite partie du recul de près de 25% accumulé depuis le début de l'année. Avec Credit Suisse (-0,3%), qui a chuté de 26%, Galenica fait une des pires performances de l'année. L'action CS a encore souffert du récent accord passé avec la justice américaine pour régler l'affaire des supprimes, un accord qui enlève toutefois une grosse incertitude qui planait sur le titre, selon des courtiers.



Avec le sauvetage de la banque italienne Monte dei Paschi, le secteur bancaire continue de retenir l'attention. UBS gagnait 0,7%.



Avec des gains respectifs de 0,7% et 0,5%, Novartis et Roche soutenaient l'indice. Nestlé se contentait d'un petit gain de 0,1%. Lonza (+1,0%) et Aryzta (+0,8%) étaient recherchées.



Actelion (-1,54% à 219,10 CHF) reste dans la ligne de mire des investisseurs depuis que le groupe bâlois a annoncé la reprise de discussions exclusives avec Johnson & Johnson pour une transaction stratégique. Cela a permis à l'action de grimper à un nouveau record de 232,60 C HF jeudi passé. Avec un gain de 57% depuis le début de l'année, l'action Actelion affiche de loin la meilleure performance.



Sur le marché élargi, Helvetia (+0,1%) a annoncé le rachat des parts restantes, soit 47%, de l'assureur non-vie italien Chiara Assicurazioni, qu'elle détient désormais à 100%. Le groupe s'est assuré d'un renouvellement des accords de distribution avec les banques partenaires sur place à long terme. L'assureur suisse détenait 53% de Chiara Assicurazioni depuis 2014.



La décotation de la Bourse égyptienne du spécialiste de l'immobilier Orascom Development faisait bondir le titre de 10%. Le retrait de tous ses Egyptian Depositary Receipts (EDR) devrait permettre de renforcer la liquidité des titres cotés sur SIX Swiss Exchange. Newron déclinait de 1,5%. La société pharmaceutique a appelé à sa tête Dennis Dionne dès début 2017 en tant que vice-président des affaires commerciales dans la direction du groupe. - (awp)