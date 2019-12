Bonne année 2019 pour le fonds de compensation AVS

Manuel Leuthold, président de Compenswiss, qualifie 2019 de "très, très bonne année" pour le fonds de compensation AVS.

Selon le président de Compenswiss, Manuel Leuthold, le fonds de compensation totalise 37 milliards de francs.

Le fonds de compensation AVS devrait générer un rendement de 9% en 2019. Ce résultat devrait plus que compenser le déficit de l'AVS, estime dans une interview Manuel Leuthold, président de Compenswiss.

Compenswiss gère le fonds de l'AVS, de l'assurance invalidité (AI) et de l'assurance perte de gain (APG). Dans une interview publiée sur le portail en ligne handelszeitung.ch, Manuel Leuthold qualifie 2019 de "très, très bonne année". Toutes les catégories d'actifs (titres, obligations, etc.) ont contribué à ce bon résultat.

Selon le président de Compenswiss, le fonds de compensation totalise 37 milliards de francs. Avec un rendement de 9% , le fonds rapporterait "un peu plus de 3 milliards de francs". Le déficit de l'AVS pour l'année qui se termine se situe entre 1 et 1,5 milliard de francs. "Le déficit est donc plus que compensé par le fonds."

Toutefois, cela ne s'applique qu'à 2019, déclare M. Leuthold. Le problème de l'AVS ne sera pas résolu avec les bons résultats de la caisse de compensation. L'AVS doit être remise sur pied à long terme.

Après le oui à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) en mai 2019, l'AVS recevra deux milliards de francs de plus par an à partir de 2020. Cette modification permet de retarder de quatre ou cinq ans les problèmes de l'AVS, considère M. Leuthold. (ats)