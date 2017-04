Seedstars Summit: suivi des chaines d'approvisionnement

vendredi, 07.04.2017

Blue-loop. Une plateforme pour surveiller les étapes des chaines et remédier aux défaillances. Outil de gestion du risque.

Arnaldo Rodriguez. La valeur d’un ensemble n’est pas la somme des parties.

Dans les pays émergents, la surveillance des diverses étapes des chaines d’approvisionnement est essentiel pour maitriser les risques afférents à des évènements inattendus susceptibles d’en briser le fonctionnement - mauvaise récolte, panne d’une unité de transformation ou fermeture d’un port.

En 2015, sous l’impulsion du producteur et trader de grains brésilien Libero, Arnaldo Rodriguez ouvrait au Costa Rica la start-up Blue-loop dont le système virtualise l’ensemble des composants d’une chaine pour permettre de surveiller la performance de l’ensemble et de repérer les failles dans son chemin critique. Les données sont collectées auprès des composants de la chaine à travers une application web et consolidées dans une plateforme de reporting visuelle très intuitive, grâce à l’usage de techniques venant de l’industrie des jeux pour faciliter la lecture des tableaux de bord.

Des règles préétablies permettent aux différents acteurs d’améliorer leurs performances sur la chaine, construite par blocs contenant toute l’information nécessaire et surveillée en temps réel. Réunis sur une plateforme commune, les participants peuvent travailler et communiquer de manière à prévenir les problèmes en diminuant le nombre d’emails et de contacts téléphoniques.

Une deuxième étape prévoit des mécanismes de rétroaction quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, visant à mitiger ou à corriger les failles. Soutenue par Procomer, organisme chargé de la promotion économique du Costa Rica, Blue-loop vise d’abord l’industrie des aliments et boissons, avec un pilote appliqué à quatre sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de dollars.

Pour le moment, la société est financée par les fonds personnel d’Arnaldo Rodriguez et ne s’attaquera à la levée de montants complémentaires qu’en fin de preuve du concept.

