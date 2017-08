Fermeture de l'axe nord-sud: des conséquences dramatiques pour BLS Cargo

mercredi, 16.08.2017

BLS Cargo cherche depuis dimanche des alternatives, car elle est particulièrement touchée par l'incident qui a eu lieu dans l'axe nord-sud. Cette situation touche quelque 140 des 400 convois marchandises qu'elle fait transiter chaque semaine.

Cet axe important est paralysé au moins jusqu'au 26 août. Les passagers doivent prévoir un temps de voyage plus long d'au moins 90 minutes. (Keystone)

La fermeture pour une dizaine de jours encore de l'axe ferroviaire européen nord-sud à cause de l'affaissement d'une voie à Rastatt, au sud de l'Allemagne, a des conséquences que BLS Cargo juge dramatiques. Cela quand bien même la compagnie de transport ferroviaire est parvenue à acheminer mardi son premier train via la France.

BLS Cargo recherche depuis dimanche des alternatives. Il faut savoir qu'elle est particulièrement touchée par l'incident, quelque 140 des 400 convois marchandises qu'elle fait transiter chaque semaine par la Suisse étant concernés par la fermeture. Mardi, un premier train a pu passer par la France et d'autres devaient suivre dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué BLS Cargo dans un communiqué.

La direction de l'entreprise recherche aussi des solutions via l'autoroute roulante entre Fribourg-en-Brisgau (D) et Novara (I). Mais malgré une grande débauche d'efforts, il ne sera pas possible de dévier tous les trains, notamment pour des raisons logistiques, de surcoût ou de personnel disponible, précise dans le communiqué Dirk Stahl, le CEO de BLS Cargo.

Aussi les voyageurs

L'affaissement d'une voie ferroviaire à Rastatt perturbe depuis samedi le trafic entre le nord et le sud de l'Europe via la Suisse. Cet axe important est paralysé au moins jusqu'au 26 août. Les passagers doivent prévoir un temps de voyage plus long d'au moins 90 minutes.

Le tronçon de 20 km entre Rastatt et Baden-Baden (D) est utilisé pour le trafic longue distance de voyageurs comme pour le trafic marchandises vers la Suisse. Si un service de bus navettes a été mis en place pour les passagers, ces derniers doivent néanmoins compter avec un temps de voyage d'au moins 90 minutes plus long, selon les CFF.

A cause des travaux dans le tunnel, aucune voie alternative ne peut être empruntée. CFF Cargo et CFF Cargo International sont aussi gênés pour ce qui est du trafic marchandises, notamment le transport de biens vers la France, indiquaient-ils lundi. L'affaissement de la voie est dû au fait que des travaux dans un tunnel à proximité ont déclenché des vibrations du sol et entraîné cette déformation. (awp)