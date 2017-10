BKW étoffe ses compétences en technique du bâtiment

jeudi, 19.10.2017

BKW rachète la société de technique du bâtiment enerpeak ag. Ainsi, en plus des domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du refroidissement et des installations sanitaires, BKW sera de plus en plus présente dans le domaine de la planification électrique.

Grâce à cette entreprise active au niveau national et international, BKW s’ouvre au domaine de la planification électrique.(Keystone)

BKW continue d'étendre ses activité de services en procédant au rachat de la société technique du bâtiment enerpeak ag. La société sera ainsi présente dans le domaine de la planification électrique.

Par le biais d’ahochn, de MRI, d’ADZ, de Balzer Ingenieure et de CM Engineering ainsi que les unités Conseil en énergie et EnergyMonitoring BKW offre d’ores et déjà à ses clients une vaste gamme de prestations dans le domaine de la planification en technique du bâtiment. Dans le cadre de son développement pour devenir un fournisseur intégré de prestations d’énergie et d’infrastructure, elle étoffe à présent ce portefeuille et l’étend à la planification électrique. Dans ce cadre, la société enerpeak constitue un complément idéal, tant sur le plan géographique que thématique.

Grâce à cette entreprise active au niveau national et international, BKW s’ouvre également au domaine de la planification électrique. Quant à enerpeak, son entrée dans la famille BKW lui offre de nouvelles opportunités de développement. En outre, l’entreprise pourra bénéficier d’une collaboration étroite avec les autres planificateurs en technique du bâtiment de BKW Antec Group.

Fondée en 1969, la société enerpeak est spécialisée dans l’élaboration de projets de bâtiments industriels, commerciaux, résidentiels et de bureaux ainsi que dans la planification de solutions globales d’ingénierie énergétique et de sécurité. L’étude et la conception d’installations photovoltaïques figurent elles aussi parmi les compétences-clés de la société.

Les projets de référence d’enerpeak incluent des projets de construction aussi prestigieux que le Musée du Football mondial de la FIFA à Zurich, LoBOS, le centre de production Coop le plus moderne à Pratteln, ainsi que de nombreux cinémas multiplex dans toute la Suisse.

Au total, enerpeak emploie 70 spécialistes à son siège à Dübendorf ainsi que dans ses succursales de Baden, Hägendorf, Viège et Nyon. L’entreprise est active dans toute la Suisse et au niveau international. La société continue d’être gérée par la direction sous la houlette du précédent propriétaire et actionnaire principal Andreas Krieg.