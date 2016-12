BKW revoit à la hausse les coûts de démantèlement de Mühleberg

jeudi, 15.12.2016

BKW assure avoir déjà provisionné un montant de 3,06 milliards de francs pour couvrir les coûts liés à la désaffectation prévue en 2019 et l'élimination des déchets de la centrale nucléaire de Mühleberg. Ceux-ci ont été revus à la hausse de 9,4% depuis la dernière estimation, en raison notamment de la prise en considération de risques supplémentaires, ainsi que par des retards dans la planification du stockage en couches géologiques profondes des résidus radioactifs, précise l'énergéticien bernois mercredi.



Les anciennes Forces motrices bernoises assurent que ces frais supplémentaires n'entraîneront aucune correction de valeur supplémentaire, grâce au report de l'échéance pour les coûts liés au stockage final. La durée de vie des installations doit permettre d'obtenir un produit financier du fonds de désaffectation nettement plus élevé, indique le communiqué.



BKW continuera à verser quelque 18 millions de francs par an au fonds de désaffectation pour Mühleberg et assumera l'entier des coûts liés à la post-exploitation du projet de démantèlement.



Ce dernier devis compilé par BKW pour l'abandon de Mühleberg doit encore être étudié par des experts indépendants ainsi que par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), dont le verdict est attendu en 2018.



L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) indique parallèlement que la commission administrative du fonds pour la désaffectation des installations nucléaires et du fonds de gestion des déchets nucléaires provenant des centrales nucléaires (Stenfo) a reçu de Swissnuclear, section dédiée de Swisselectric, son étude de coûts 2016. - (awp)