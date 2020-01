BKW rachète deux sociétés de technique du bâtiment

lundi, 13.01.2020

BKW a racheté deux sociétés, la lucernoise pi-System et la lausannoise R. Monnet & Cie.

Suite à ces acquisitions, BKW Building Solutions compte près de 3200 collaborateurs.(Keystone)

La lucernoise pi-System et la lausannoise R. Monnet & Cie viennent renforcer le réseau de BKW Building Solutions, l'un des trois groupes de prestations de services de l'énergéticien BKW. Aucun montant n'a été dévoilé. D'autres acquisitions sont encore prévues.



L'entreprise pi-System, basée dans le canton de Lucerne, est active dans le domaine de l'automation des bâtiments en Suisse alémanique, indique BKW lundi. Elle compte 25 employés sur deux sites et conservera son dirigeant et fondateur Patrick Isenschmid. Cette reprise "complète l'offre Swisspro", société zurichoise acquise en septembre dernier, selon le communiqué.



R. Monnet & Cie est une entreprise de télématique et d'électrotechnique dont le siège est à Lausanne. Elle emploie près de 90 collaborateurs. Giuliano Baldi et Patrice Schneider, jusqu'alors gérants et propriétaires, continueront à la diriger.



Le groupe énergétique signale également que depuis novembre 2019, la société zurichoise Gebrüder Bräm a rejoint BKW Building Solutions. Elle compte 25 collaborateurs et propose des prestations d'installation et de planification en électrotechnique, télécommunication et réseaux informatiques.



Suite à ces acquisitions, BKW Building Solutions compte près de 3200 collaborateurs. Le prestataire de services "se concentrera cette année sur la consolidation des structures de l'entreprise et la réalisation de synergies", à travers l'achat de matériel, des plateformes informatiques communes, des optimisations de processus, la gestion des talents ou encore la numérisation des processus de construction ("BIM").



L'objectif est de parvenir à une croissance organique et d'asseoir la position du groupe au sein du marché.(ats)