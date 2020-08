Bitcoin Suisse: entrée en Bourse prévue au plus tôt dans deux ans

Bitcoin Suisse a levé 45 millions de francs auprès d'investisseurs et se voit maintenant en bonne voie pour obtenir sa licence bancaire suisse.

Lothar Cerjak,responsable de la division ICO de Bitcoin Suisse.

Bitcoin Suisse a levé 45 millions de francs auprès d'investisseurs et se voit maintenant en bonne voie pour obtenir sa licence bancaire suisse. Une introduction en Bourse pourrait avoir lieu au plus tôt l'année suivante, a indiqué dans un entretien à AWP son président Niklas Nikolajsen.



La crypto zougoise entend procéder au début de l'année prochaine à une STO (Security Token Offering) consistant à transférer des actions détenues par l'entreprise sur des chaînes de blocs, une opération pour laquelle Bitcoin Suisse ne nécessite aucun capital supplémentaire.

Une entrée en Bourse, dont les médias ont fait écho, n'a pas une "priorité immédiate" selon M. Nikolajsen, qui signale que la pression dans ce sens provient essentiellement des investisseurs. Le président de Bitcoin Suisse estime qu'une telle opération pourrait advenir fin 2022, début 2023.



Outre la licence bancaire suisse, l'entreprise souhaite également décrocher une licence bancaire au Liechtenstein. Mais Bitcoin Suisse n'ambitionne pas pour autant de devenir une banque traditionnelle, a assuré M. Nikolajsen, rappelant que les services de cryptologie financière comprennent également la détention de fonds de clients, ce qui requiert une licence bancaire en Suisse.



Cette dernière est également nécessaire en raison du changement de l'environnement réglementaire pour la "tokenisation" d'actifs ou les ICO (Initial Coin Offerings), un type de transaction dans laquelle l'entreprise a été impliquée en qualité de consultant ces dernières années.



Bitcoin Suisse se targue d'avoir dégagé en 2019 un bénéfice de 2,4 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 21 millions, en recul toutefois par rapport à 2018 et à l'année record de 2017. M. Nikolajsen affirme que la tendance s'est inversée et table pour l'exercice en cours sur un bénéfice "plus élevé" et un chiffre d'affaires "nettement plus élevé".(AWP)