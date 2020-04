La FIT octroie 100'000 francs à la start-up Bionomous

mardi, 07.04.2020

Bionomous, une start-up basée à l'EPFL, vient d'obtenir un prêt de 100'000 francs de la part de la Fondation pour l'innovation technologique.

SG



La start-up Bionomous a été fondée en novembre 2019 par Frank Bonnet et Ana Hernando Ariza.

Bionomous a obtenu un prêt Tech Seed de 100'000 francs de la Fondation pour l’innovation technologique (FIT). La start-up basée à l’EPFL combine microtechnique et machine learning pour développer des dispositifs capables de trier automatiquement les œufs de poissons-zèbres fréquemment utilisés dans la recherche en génétique, en biologie comportementale et du développement, et en toxicologie.

Aujourd’hui, les groupes de recherche, académiques et industriels, utilisent fréquemment pour leurs études des organismes biologiques miniatures tels que les œufs de poisson-zèbre Danio Rerio. Dans les laboratoires, ces œufs sont récoltés, examinés, triés et distribués manuellement par du personnel hautement qualifié.

Pour faciliter et accélérer la recherche, Bionomous propose un dispositif robotique qui automatise ce processus, que ce soit pour les œufs de poisson-zèbre ou d’autres organismes biologiques miniatures.

Fondée en novembre 2019 par Frank Bonnet et Ana Hernando Ariza, la start-up bénéficie de l’expérience de ses deux co-fondateurs en microtechnique, en robotique, en biologie cellulaire et moléculaire et en marketing.

Après avoir obtenu plusieurs soutiens, parmi lesquels EPFL Enable, EU Horizon 2020 et VentureKick, Bionomous mène désormais une ronde de financement de démarrage (seed) pour continuer le développement d’une version préindustrielle de son produit et la tester.

"Nous prévoyons d’utiliser le prêt de la FIT pour terminer notre version préindustrielle, la tester auprès de premiers utilisateurs et ensuite concevoir une version industrielle qui intègre toutes les améliorations", explique Frank Bonnet, CEO et co-fondateur de Bionomous.

La start-up prévoit ses premières ventes en 2020 et le développement de celles-ci jusqu’au ciblage de nouveaux marchés en 2022.