Betty Bossi lance un service de livraison de plats à cuisiner

mercredi, 25.10.2017

Betty Bossi présente un nouveau service de livraison de plats à cuisiner «Betty bringt’s», comprenant différentes recettes et les ingrédients nécessaires à la préparation du plat. L'offre devrait s'étendre à l'ensemble de la Suisse.

Une fois la commande passée, la recette est livrée avec les ingrédients frais en quelques heures sur le pas de la porte.

Le principe de «Betty bringt’s» est très simple. Tout commence par l’envoi quotidien d’une suggestion de recette originale sur le téléphone mobile. Ensuite, une fois la commande passée, la recette est livrée avec les ingrédients frais en quelques heures sur le pas de la porte. Le client est libre de choisir au jour le jour, il n’y a aucun abonnement. Le service de livraison de plats à cuisiner à partir des recettes simples et faciles de Betty Bossi permet de préparer des soupers variés et équilibrés.

Un premier essai réussi à Zurich

Confortée par des retours d’information positifs lors de l'expérience conduite é Zurich au mois d'août, Betty Bossi lance sa seconde phase de test du 30 octobre au 24 novembre 2017 avec une offre encore plus flexible. Il sera désormais possible d’effectuer une précommande pour le lendemain, de prévoir une heure de livraison plus tardive et de faire un retrait à la gare centrale de Zurich.

Recettes saisonnières et régionales

Ce sont toujours de nouvelles recettes qui sont proposées par Betty Bossi, en fonction de la saison, et les ingrédients sont livrés par coursier à vélo, dans la quantité exacte nécessaire. Le matériel d’emballage est réduit au minimum et est en grande partie recyclable. Après avoir testé le concept, Betty Bossi prévoit d’étendre ensuite progressivement l’offre de «Betty bringt’s» à l’ensemble de la Suisse.