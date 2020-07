Bettina Ducat, nommée directrice générale de La Financière de l'Echiquier

Bettina Ducat a été nommée au poste de Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier (LFDE) et directrice générale déléguée en charge de l'Asset Management du Groupe Primonial.

Bettina Ducat a pour mission d'accélérer l'internationalisation de LFDE.

La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l'arrivée de Bettina Ducat, au poste de directrice générale. Cette nomination est effective depuis le 1er juillet 2020.

Bettina Ducat a pour mission d'accélérer l'internationalisation de LFDE et l’essor de l’ISR, ainsi que d'intensifier la conception et le développement de solutions financières responsables et innovantes.

La gouvernance de la société de gestion française, présente en Suisse depuis plus de 12 ans, se renforce également avec la création d'un Comité de Direction Générale, composé de Bettina Ducat, d'Olivier de Berranger, directeur général délégué de LFDE en charge de la Gestion d'Actifs et de Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué en charge du développement Retail, ainsi que d'un Comité Exécutif composé de huit membres dont les membres du Comité de Direction Générale.

Titulaire d’un master en management international de l’Université de Saint-Gall et diplômée de l’EM Lyon, Bettina Ducat débute son parcours en 2001 en tant que consultante en stratégie pour Accenture. Elle rejoint AXA IM en 2006 dont elle intègre le Management Board en 2018 et prend la direction de la Distribution Monde au sein d’AXA IM en janvier 2019.