Mirabaud: Bertrand Bricheux à la tête de la communication

jeudi, 12.12.2019

Bertrand Bricheux nommé responsable de la communication et du marketing de Mirabaud.

Bertrand Bricheux a rejoint Mirabaud en 2011.(Keystone)

Le Groupe Mirabaud annonce la nomination de Bertrand Bricheux au nouveau poste de responsable Corporate de la communication et du marketing. Il occupera cette fonction à partir du 1er février 2020 et aura pour mission de diriger et développer les activités de communication et marketing du Groupe Mirabaud, à l’échelle suisse et internationale.

Actuel responsable du département ventes et marketing chez Mirabaud Asset Management, Bertrand Bricheux a rejoint Mirabaud en 2011. Spécialiste du marketing, il bénéficie d’une solide expérience dans ce domaine et dans la finance, acquise au sein de différents établissements, dont UBP et Citi, tant à Genève qu’à Londres. Il est titulaire d’un master en Economie et en Finance, délivré par l’Université Paris Dauphine.