Le Parlement adopte une enveloppe de 180 millions pour les constructions civiles

mardi, 13.12.2016

Après le Conseil des Etats, le National a accepté mercredi par 175 voix contre 14 de libérer 179,8 millions pour les constructions civiles fédérales. - (Reuters)

Berne investira 27,8 millions de francs dans l'extension du centre pour requérants d'asile de Boudry (NE). Après le Conseil des Etats, le National a accepté mercredi par 175 voix contre 14 de libérer 179,8 millions pour les constructions civiles fédérales.



Le nouveau centre d'enregistrement et de procédure de la Confédération à Boudry devrait abriter 480 lits et offrir 189 places de travail dès 2019. Actuellement, ces locaux, utilisés dans le cadre d'un plan d'occupation d'urgence, comptent environ 260 lits.



Les travaux d'agrandissement sont nécessaires après l'acceptation par le peuple de la révision de la loi sur l'asile et la concentration de toutes les parties à la procédure dans un même lieu. Les économies qui seront faites grâce aux procédures raccourcies permettent un tel investissement.



L'enveloppe prévoit également la construction de 32 logements de service pour des gardes-frontière à Vernier (GE), devisés à 16,8 millions de francs. Cet immeuble de trois étages, qui permettra aux gardes-frontière de résider avec leur famille dans les environs immédiats de leur lieu de travail, devrait être érigé pour 2019.



Un montant de 35,2 millions devra en outre être consacré à la rénovation du laboratoire de haute sécurité ainsi qu'à l'extension du bâtiment administratif de l'Institut de virologie et d'immunologie, à Mittelhäusern (BE).



Les 100 millions restants devraient servir à financer des crédits d'engagement d'un montant inférieur à dix millions chacun. Le Département fédéral des finances pourra procéder à des transferts de crédits pour répondre à des événements inattendus. La hausse de crédits ne pourra toutefois pas excéder 5%. - (awp)