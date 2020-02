Uber Eats se lance à Berne

jeudi, 30.01.2020

Berne devient la 10ème ville à accueillir le service de livraison de repas Uber Eats en Suisse.

MH



L'application Uber Eats arrive dès aujourd'hui à Berne. La capitale devient ainsi la 10ème ville à accueillir le service de livraison de repas en Suisse. Uber Eats est désormais disponible à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Montreux, Morges, Nyon, Vevey, Zürich.

Les Bernois peuvent désormais commander et se faire livrer leurs plats préférés en moins de 30 minutes via l'application ou le site web d'Uber Eats. L'application est disponible tous les jours de 11h00 à 23h00 et jusqu'à minuit les vendredis et samedis et ce, sans minimum de commande, pour un prix de livraison standard de 4.90 CHF par commande.

Pour l'heure, la zone de livraison couvre le centre-ville de Berne et une expansion de la zone de livraison est prévue pour les prochaines semaines.

Livrée par des coursiers indépendants à vélo ou en scooter, la commande peut être suivie en temps réel sur l'application tout au long du processus de livraison. Le paiement du repas, au même titre qu'un éventuel pourboire pour le coursier, s'effectue directement via l'application.

Pour ce lancement Bernois, Uber Eats collabore avec une vingtaine de restaurants locaux. Parmi ces partenaires figurent des enseignes comme Dean&David ou The Butcher. Sans oublier quelques adresses bien connues des initiés telles qu'India4you ou Wonder Waffle.

En collaboration avec 5 restaurants McDonald's de Berne, Uber Eats proposera également pour la première fois dans la capitale le service McDelivery.