Départ du patron de BLS suite à des erreurs de comptabilité

vendredi, 04.09.2020

Bernard Guillelmon quitte son poste de directeur général de la compagnie ferroviaire BLS suite à un audit du Contrôle fédéral des finances. Il sera remplacé à titre intérimaire par Dirk Stahl.

Bernard Guillelmon était en poste depuis cinq ans.(Keystone)

L'entreprise ferroviaire régionale BLS a annoncé vendredi le départ du directeur général Bernard Guillelmon, remplacé à titre intérimaire par le patron de la filiale fret Dirk Stahl. La société avait été pointée du doigt par les autorités pour avoir indûment perçu des subventions.

Le rapport d'enquête du Contrôle fédéral des finance, publié jeudi, a attesté "que la comptabilité de BLS est trop complexe et présente un besoin d'amélioration", a précisé l'entreprise dans un communiqué.



"Toutes les recettes ont été inscrites correctement dans les comptes annuels, aucun dividende n'a été versé et aucun enrichissement personnel n'a eu lieu. Les comptes ont été contrôlés par la Confédération et approuvés sans contestation", a ajouté BLS.



Fin février, BLS avait divulgué que la vente d'abonnements demi-tarif au sein de la communauté tarifaire Libero n'avait pas été incluse dans le budget pendant plusieurs années et qu'elle avait par conséquent perçu des indemnités trop élevées de la Confédération et des cantons pour le trafic régional des voyageurs.



L'Office fédéral des transports (OFT) avait pour sa part estimé que BLS, ainsi que les CFF, avaient perçu des subventions indues ces dernières années. Des conventions ont été signées avec les pouvoirs publics pour rembourser les montants concernés.



Les subventions que devait rembourser BLS à la Confédération et aux cantons se montait à 43,6 millions de francs pour l'entreprise et sa filiale Busland.(AWP)