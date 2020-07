Repli du bénéfice net pour Bellevue Group

lundi, 20.07.2020

Bellevue voit son bénéfice net se replier mais progresse au niveau opérationnel.

André Rüegg, CEO de Bellevue Group. (Keystone)

En raison d'effets non récurrents, Bellevue Group a essuyé un repli du bénéfice net sur les six premiers mois de l'année. La performance est toutefois solide au niveau opérationnel, le résultat s'inscrivant en hausse de 15% à ce niveau, a indiqué le groupe bancaire lundi.

Sur la base de résultats provisoires du premier semestre, Bellevue Group s'attend à un bénéfice net d'environ 6 millions de francs, en prenant en compte la correction de valeur liée à l'écart d'acquisition de sa filiale Starcapital, avoisinant 6 millions. Au premier semestre 2019, le bénéfice net s'était inscrit à 14,2 millions sous l'effet exceptionnel positif de la cession de la participation dans SIX.

Après amortissements et impôts, mais avant effets exceptionnels, le bénéfice a atteint environ 12 millions, contre 7,2 millions un an plus tôt.

Le bénéfice opérationnel avant amortissement, correctifs de valeur et taxes, est attendu à environ 18 millions de francs pour les activités poursuivies. L'année dernière, ce chiffre s'était inscrit à 15,3 millions.

L'amélioration de la performance est à mettre sur le compte du positionnement réussi de la société et de la stratégie orientée sur la santé, selon le groupe. Dans ce dernier segment, Bellevue a remporté "de nombreux nouveaux clients". A l'inverse, les stratégies de placement classiques ont fait face à une faible demande.

Après une chute substantielle au déclenchement de la pandémie, les avoirs de la clientèle se sont ensuite rapidement repris, atteignant 10,6 milliards de francs fin juin. Grâce à ces fonds, en moyenne plus élevé qu'il y a un an, la capacité de générer des recettes a été relevée de 4% à environ 49 millions.

La publication des résultats semestriels détaillés aura lieu le 30 juillet. (awp)