Bellevue Asset Management renforce son développement en Suisse romande

jeudi, 30.04.2020

Bellevue Asset Management a recruté en octobre dernier Phil Steiner en tant que responsable des ventes en Suisse. Phil Steiner compte désormais se concentrer sur le développement de la clientèle professionnelle en Suisse romande.

Après avoir travaillé durant neuf ans chez Nordea Asset Management en tant que directeur des ventes, Phil Steiner a rejoint Bellevue Asset Management.

Après avoir travaillé durant neuf ans chez Nordea Asset Management en tant que directeur des ventes, Phil Steiner a rejoint Bellevue Asset Management. Auparavant, il était chez SAM Sustainable Asset Management où a lancé et établi avec succès la filiale américaine SAM USA Inc. basée à New York. Par la suite, il a été responsable des activités de vente de fonds de SAM en Suisse alémanique et romande.

Précédemment, il avait occupé divers postes au Crédit Suisse, notamment celui de directeur de la succursale bancaire dans la région de Bâle et celui de directeur des ventes internes pour les fonds de placement de Credit Suisse Asset Management.

L'équipe de vente de Bellevue Asset Management se compose désormais pour le marché suisse de quatre personnes.

"Phil aidera nos clients à identifier les meilleures solutions d'investissement et à accroître notre part de marché dans le healthcare, les stratégies régionales spécialisées et les véhicules multi-assets", déclare Patrick Fischli, Responsable des ventes chez Bellevue Asset Management.

"La crise sanitaire que le monde entier traverse aujourd’hui a permis d’accroître l’intérêt des investisseurs notamment pour les fonds liés au healthcare. Je me réjouis pouvoir aller à la rencontre des investisseurs romands", conclut Phil Steiner.