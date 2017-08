Les ventes progressent pour Belimo

jeudi, 03.08.2017

Belimo enregistre une légère hausse du bénéfice. Mais ce sont surtout les ventes qui ont largement progressé, notamment en Asie-pacifique.

Le chiffre d'affaire a bondi en Asie-Pacifique pour le spécialiste des systèmes de chauffage et de ventilation. (Keystone)

Le groupe Belimo a enregistré une petite hausse de 1,6% de son bénéfice net à 38,4 millions de francs suisse au premier semestre. Les ventes ont progressé plus fortement, note jeudi le spécialiste des systèmes de chauffage et de ventilation dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est inscrit en hausse de 4,7% sur un an, à 49,1 millions. La marge correspondante est restée quasiment stable à 17,0%.

Les ventes ont progressé plus fortement que le bénéfice net. Elles ont augmenté de 5,3% à 288,5 millions de francs suisses, ou 5,6% hors effet de change. Les flux de trésorerie ont atteint 24,1 millions, contre 44,7 millions un an plus tôt.

Le groupe a presque doublé ses investissements au cours du premier semestre. Ces derniers ont atteint 11,4 millions, contre 6,3 millions à la même période en 2016.

A l'exception du bénéfice net, les chiffres publiés dépassent les prévisions du consensus AWP. Les analystes tablaient en effet sur des ventes à 286,3 millions et un Ebit à 48,2 millions de francs suisses. Le bénéfice net était escompté à 38,8 millions.

Pour le deuxième semestre, Belimo s'attend à voir ses ventes poursuivre leur progression. Le secteur de la construction devrait continuer à connaître une évolution positive en Europe dans les principaux débouchés. Les régions Amérique et Asie-Pacifique devraient également se développer "de manière satisfaisante", contrairement au Moyen-Orient, où la situation reste chargée d'incertitudes.

Forte hausse des ventes en Asie-Pacifique

En Europe, les ventes ont progressé de 3,0%, ou 5,3% hors effet de change, à 137,3 millions de francs suisses au premier semestre. La demande est restée stable pour les systèmes de chauffage, d'aération et de climatisation. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont particulièrement contribué à la croissance. En Russie, l'amélioration de la conjoncture a permis de réaliser une croissante "réjouissante".

La région Amérique a enregistré une hausse de 6,8% ou 4,6% en monnaies locales à 116,7 millions de francs suisses. Le lancement de la nouvelle génération de Belimo Energy Valve pour mesurer et optimiser l'énergie, tout comme de la nouvelle gamme de capteurs ont permis de renforcer le positionnement de la société sur ces marchés.

Le chiffre d'affaires de la région Asie Pacifique a bondi de 10,2% ou 10,9% en monnaies locales à 34,5 millions de francs suisses. L'urbanisation rapide et la tendance à l'optimisation énergétique dans les bâtiments ont été les moteurs de la croissance. La Chine, l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud ont joué un rôle clé dans la hausse des ventes. (awp)