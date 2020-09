Patrimonium renforce son équipe Investor Relations

mercredi, 09.09.2020

Beatrice Wyssmann Jenni et Clemens Schreiber viennent compléter l’équipe Investor Relations de Patrimonium.

Patrimonium renforce son équipe Investor Relations avec l’arrivée de nouveaux spécialistes de la finance. Beatrice Wyssmann Jenni, anciennement chez Swiss Life Asset Management, et Clemens Schreiber, un ancien de chez StepStone Group, rejoignent l’équipe Investor Relations de Patrimonium avec des bureaux à Lausanne et à Zurich.

L’équipe de Patrimonium, qui compte désormais 6 personnes, a pour objectif de développer les activités institutionnelles, notamment auprès des caisses de pension et des assureurs en Suisse et à l’étranger, et afin d’approfondir les relations avec la clientèle.