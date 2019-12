Basilea recevra un paiement d'étape de 7 millions de dollars pour le Cresemba

vendredi, 06.12.2019

Basilea recevra un paiement d'étape de 7 millions de dollars (6,85 millions de francs) dans le cadre de l'accord de licence signé avec le géant américain Pfizer pour son antifongique Cresemba.

L'accord de licence entre Basilea et Pfizer a été signé en juin 2017.(Keystone)

Les ventes du traitement du petit poucet de la pharma bâloise en Europe et en Israël ont dépassé le seuil préalablement fixé de 5 millions de dollars en vue d'un versement.



Dans un communiqué diffusé vendredi, Basilea précise que Pfizer commercialise le Cresemba dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Le laboratoire rhénan avait perçu un paiement initial de 5 millions de dollars en février dernier.



L'accord de licence entre Basilea et Pfizer a été signé en juin 2017. A l'origine, il couvrait l'Europe à l'exclusion de la Scandinavie, de la Russie, de la Turquie et d'Israël. Par la suite, il a été étendu à une grande partie de l'Asie. Il donne droit à Basilea à des paiements d'étape supplémentaires liés à la réglementation et aux produits d'exploitation pouvant atteindre 638 millions de dollars, ainsi qu'à des redevances de licence de 10% sur les ventes de produits.(awp)