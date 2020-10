Cité Gestion vise 5 milliards de francs d'actifs sous gestion en 2021

jeudi, 29.10.2020

Basée à Genève, Cité Gestion a doublé de taille en trois ans. La société de gestion de fortune table sur une croissance de 10 à15% de ses avoirs. Elle prépare la nomination de deux femmes au collège des associés. Rencontre avec son directeur général et associé Guy Barbey.

Matteo Ianni



Créée en 2009 par Lombard Odier, Cité Gestion a été reprise fin 2017 par ses dirigeants, dont le CEO Guy Barbey.

Cité Gestion continue sa progression sur le marché de la gestion de fortune. En trois ans, la maison de titres a doublé de taille, passant de 2,2 à plus de 4,5 milliards de francs d’actifs sous gestion et de 28 à 65 collaborateurs sur ses trois sites de Genève, Lausanne et Zurich.

Et le...