Fitoffice fait marcher les employés de bureau sur leur lieu de travail

dimanche, 08.12.2019

Basée à Fribourg et à Rolle, Fitoffice créé des bureaux de marche adressés aux entreprises. Son but: aider les employés à combattre la sédentarité au bureau. Aujourd’hui, la jeune société compte une cinquantaine de clients dans toute la Suisse.

Matteo Ianni



Fitoffice vise à devenir le leader de l’intégration du mouvement au travail.

Marcher sur un tapis roulant tout en travaillant derrière son bureau. Cette pratique nous vient tout droit des Etats-Unis et trouve de plus en plus d'adeptes en Suisse. C’est sur cette vague qu’a décidé de surfer Olivier Meyer avec son entreprise Fitoffice.

Sur le marché depuis 2018, la...