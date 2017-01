Barry Callebaut: chiffre d'affaires en hausse de 4,2%

mercredi, 25.01.2017

Barry Callebaut a enregistré au premier trimestre de son exercice décalé 2016/2017, clos en novembre, des volumes en léger recul de 0,4% à quelque 492'930 tonnes. Le chocolatier industriel et négociant en produits cacaotés a confirmé ses objectifs à moyen terme.

Le chiffre d'affaires pour sa part a progressé de 4,2% à 1,89 milliard de francs, ou un gain de 3,2% en monnaies locales, relève mercredi le communiqué. - (Rueters)

Barry Callebaut a enregistré au premier trimestre de son exercice décalé 2016/2017, clos en novembre, des volumes en léger recul de 0,4% à quelque 492'930 tonnes. Le chocolatier industriel et négociant en produits cacaotés a confirmé ses objectifs à moyen terme.



Le chiffre d'affaires pour sa part a progressé de 4,2% à 1,89 milliard de francs, ou un gain de 3,2% en monnaies locales, relève mercredi le communiqué.



Les chiffres sont contrastés. Les volumes sont quelque peu inférieurs au consensus AWP. Les analystes interrogés tablaient en moyenne sur une progression des volumes de 0,3% et sur des recettes à 1,85 milliards de francs.



"Nous avons connu un début d'exercice solide avec le projet Cocoa Leadership sur les rails, la croissance robuste supérieure au marché toutes régions confondues dans le secteur du chocolat et la performance très élevée de l'activité Gourmet & Spécialités", a déclaré le directeur général, Antoine de Saint-Afrique cité dans le communiqué.



A moyen terme, la direction a reconduit ses objectifs: croissance du volume de 4 à 6 % et hausse de l'EBIT supérieure à la croissance du volume en monnaies locales, sous réserve d'événements majeurs imprévus. - (awp)