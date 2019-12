Sony crée une unité de recherche-développement dans l'IA

mercredi, 20.11.2019

Baptisée "Sony AI", la nouvelle unité mondiale de recherche-développement en intelligence artificielle de Sony se concentrera notamment sur l'alimentation, alors que le groupe n'est pas présent sur le marché des équipements pour la cuisine pour le moment.

son troisième projet prioritaire dans l'intelligence artificielle sera axé sur l'alimentation.(Keystone)

Le géant technologique japonais Sony a annoncé mercredi la création d'une entité mondiale de recherche-développement en intelligence artificielle (IA), afin d'accélérer son utilisation dans plusieurs secteurs, y compris dans l'alimentation.



Baptisée "Sony AI", cette entité qui sera dotée de bureaux à la fois au Japon, en Europe et aux Etats-Unis va d'abord travailler sur des projets dans les jeux vidéo et les capteurs d'image, deux piliers de l'activité du groupe.



"Dans les années à venir, l'adoption de nouvelles technologies d'intelligence artificielle développées par ces projets sera cruciale pour augmenter la valeur" des activités de Sony dans ces deux segments stratégiques, selon un communiqué du groupe.



Plus surprenant pour Sony, son troisième projet prioritaire dans l'intelligence artificielle sera axé sur l'alimentation, alors que le groupe n'est pas présent sur le marché des équipements pour la cuisine pour le moment, à l'inverse de ses compatriotes Toshiba ou Panasonic par exemple.



"L'intelligence artificielle et la robotique ne vont pas remplacer les chefs, mais nous cherchons à leur offrir de nouveaux outils pour augmenter leur créativité", a précisé à l'AFP Shinichi Tobe, un porte-parole de Sony.



L'intelligence artificielle pourra aussi servir à améliorer des saveurs culinaires existantes, voire à inventer de nouveaux plats, a-t-il souligné.



De grands acteurs mondiaux de l'agroalimentaire explorent déjà le potentiel de l'intelligence artificielle dans ce domaine, à l'instar du géant américain McCormick, qui s'est associé début 2019 avec son compatriote IBM, pionnier dans l'IA.



Sony AI, qui sera dirigée par Hiroaki Kitano, le patron des laboratoires de science informatique du groupe, va également creuser les questions "éthiques" liées aux futurs usages de l'intelligence artificielle, selon le communiqué.(awp)