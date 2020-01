Banque Migros va ouvrir deux succursales, dont une à Aigle

Banque Migros veut densifier son réseau de succursales. Les bureaux d'Aigle et d'Affoltern constituent les premiers sites supplémentaires qui seront inaugurés à l'avenir.

Les nouvelles succursales bénéficieront d'horaires d'ouverture étendus le soir.(Keystone)

Le bras financier du géant de la distribution Migros prévoit l'inauguration de deux représentations au troisième trimestre, à Aigle (VD) et Affoltern am Albis (ZH).



L'extension du réseau doit permettre à Banque Migros de répondre à un besoin des clients "de se faire conseiller personnellement par un interlocuteur humain", indique l'établissement zurichois mercredi.



Les bureaux d'Aigle et d'Affoltern constituent les premiers sites supplémentaires qui seront inaugurés à l'avenir. D'autres sont à l'étude. Les nouvelles succursales bénéficieront d'horaires d'ouverture étendus le soir.



La banque dispose d'un réseau de 67 succursales en Suisse et emploie 1300 personnes.(awp)