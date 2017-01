Banque Migros nomme un économiste en chef pour renforcer l'activité de placement

jeudi, 26.01.2017

Christoph Sax, âgé de 40 ans, a travaillé depuis 2011 comme économiste et chef adjoint de l'analyse financière à la Banque cantonale de Lucerne. Il avait précédemment oeuvré comme économiste au Secrétariat d'État à l'économie (Seco)

La Banque Migros a nommé Christoph Sax au poste nouvellement créé d'économiste en chef, a annoncé jeudi la filiale bancaire du géant orange. Cette nomination intervient, alors que l'établissement veut renforcer ses prestations de conseil et les activités de placement.



La banque a créé, début 2017, le nouveau secteur Investment Office qui comprend, outre la gestion d'actifs préexistante, la fonction d'économiste en chef et le service de planification financière.



Christoph Sax, âgé de 40 ans, a travaillé depuis 2011 comme économiste et chef adjoint de l'analyse financière à la Banque cantonale de Lucerne. Il avait précédemment oeuvré comme économiste au Secrétariat d'État à l'économie (Seco), selon un communiqué. - (awp)