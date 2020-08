Bank Linth a réussi à maintenir son bénéfice stable

Le bénéfice semestriel de l'établissement saint-gallois Bank Linth accuse un léger repli (-1,2%) à 12,8 millions.

Dans le cadre du programme d'aide aux entreprises, Bank Linth a également autorisé des crédits Covid à hauteur de 55,6 millions. (Keystone)

Bank Linth a bouclé le premier semestre 2020 sur des résultats quasiment stables sur un an, malgré une baisse sensible de ses recettes, essentiellement en raison de correctifs de valeurs en lien avec les risques de crédit occasionnés par la crise de Covid-19.

Au cours de la période sous revue, le produit d'exploitation s'est affaissé de 7,8% sur un an, à 46,3 millions de francs. La baisse est principalement imputable à l'érosion des activités sur intérêts, ramenées à 32,2 millions, soit 10,5% de moins qu'un an plus tôt.

Dans son rapport intermédiaire publié lundi, l'établissement saint-gallois souligne que l'évolution du résultat brut de sa principale source de revenus a été positive - ajustée d'un correctif de valeur de près de 2,7 millions occasionné par les crédits Covid - s'est avérée positive.

Le produit des commissions et services (9,8 millions) ainsi que des opérations de négoce et exercice de la juste valeur (3,2 millions) est resté quasiment stable. Les charges d'exploitation ont quant à elles pu être rabotées de 0,5% à 29,2 millions. Le bénéfice semestriel accuse un léger repli (-1,2%) à 12,8 millions.

Au bilan, les actifs sous gestion (AuM) se sont établis à 7,4 milliards de francs à fin juin, en repli de 1,6% par rapport au bouclement de l'exercice précédent, malgré un afflux d'argent nouveau de 119,9 millions au cours de la période sous revue,

Les crédits octroyés ont enflé de 1,3% à 6,2 milliards, dont 6,03 milliards de créances hypothécaires. Dans le cadre du programme d'aide aux entreprises, Bank Linth a également autorisé des crédits Covid à hauteur de 55,6 millions.

La direction de l'établissement ne s'est pas aventurée sur le terrain des prévisions chiffrées pour la suite de l'exercice. (awp)