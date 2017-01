Bâloise prend le pouvoir sur Pax Anlage

vendredi, 06.01.2017

Bâloise présente par ailleurs une pré-offre publique d'achat (OPA) pour acquérir les parts restantes de la société immobilière en mains du public.

Bâloise Vie, Pax Holding et Pax Assurances ont conclu un accord de vente portant sur une participation de 57,6% dans Pax de Placements (Pax Anlage), indiquent vendredi les trois sociétés dans des communiqués distincts. L'assureur rhénan a également conclu des accords avec Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft et Nürnberger Lebensversicherung, qui lui permettront de porter sa participation dans Pax de Placements à environ 70% du capital et des droits de vote.

La transaction doit survenir dans la première moitié de 2017, sous réserve de l'obtention des accords réglementaires. L'accord comprend un prix de vente de 1600 CHF par action Pax de Placements, soit une prime de 18,6% sur le cours moyen pondéré du volume des actions sur les 60 derniers jours, pour un total de 166 mio CHF.

Le montant prévu pour l'OPA est le même. Bâloise entend au final débourser jusqu'à 288 millions de francs pour se renforcer dans l'immobilier.

Pax pour sa part entend poursuivre sa concentration sur la prévoyance privée et professionnelle.(awp)