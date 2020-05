AWK Group recherche 100 nouveaux collaborateurs

mercredi, 29.04.2020

Ayant réalisé un chiffre d’affaires de 72,49 millions de francs suisses en 2019, l’entreprise de conseil AWK Group recherche 100 nouveaux collaborateurs pour l’année en cours.

MH



Avec plus de 70 millions de francs suisses, AWK Group a réussi à croître son chiffre d'affaires de plus de 23 % par rapport à 2018.

L’entreprise de conseil AWK Group a réalisé un chiffre d’affaires de 72,49 millions de francs suisses en 2019, une augmentation de plus de 23 % par rapport à l’exercice précédent.



Parallèlement, l’entreprise a aussi fortement étoffé ses effectifs. Pour accroître son pool d’experts dans tous les secteurs d’activité, l’entreprise recherche 100 nouveaux collaborateurs durant l’année en cours. AWK Group lance, à titre de mesure de soutien au recrutement, un concours intitulé « The new 100 ». Le groupe s’adresse en l’occurrence aux nouveaux diplômés des hautes écoles suisses dans les branches de l’informatique, de l’informatique de gestion, de l’électrotechnique ou de la physique, ainsi qu’aux jeunes professionnels au bénéfice de premières expériences.

En 2019, l’entreprise de conseil en management et en TIC a engagé 90 nouveaux collaborateurs. À la fin de l’exercice, AWK Group employait ainsi 330 personnes sur ses quatre sites en Suisse.



Dans la perspective des prochaines étapes de sa croissance, l’entreprise prévoit de renforcer sa position dans le Digital Strategy & Innovation, IT-Advisory, Project Management & Transformation, Data Science et Cyber Security & Privacy. AWK vise une nouvelle croissance organique et se dit confiant d’y parvenir, malgré la pandémie de Covid-19.