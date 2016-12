L'élan de Wall Street s'estompe pour les fêtes

samedi, 24.12.2016

Ayant longuement hésité, puis renoncé pour l'instant à franchir le cap des 20.000 points pour le Dow Jones, la Bourse de New York cherche un second souffle après sa hausse post-électorale mais doute de le trouver pendant les fêtes de fin d'année.

Lors des cinq dernières séances, le Dow Jones Industrial Average a pris 0,46%, à 19.933,81 points, le Nasdaq, à dominante technologique, 0,47%, à 5.462,69 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,25%, à 2.263,79 points.

La confirmation de l'accélération de la croissance américaine, qui s'est établie à 3,5% au troisième trimestre selon la dernière estimation, n'a pas été suffisante pour pousser pour la première fois de son histoire l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, au-delà du cap symbolique des 20.000 points.



"On a tellement parlé du Dow Jones à 20.000 que c'est devenu une sorte d'obstacle dans la tête des gens et en même temps, on n'a pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent avant l'année prochaine", a estimé Gregori Volokhine, de Meeschaert.



La Bourse de New York a depuis début novembre largement anticipé les effets du programme économique d'un Donald Trump qui n'est pas encore entré en fonction et attend désormais des éléments concrets.



"De nombreux investisseurs se satisfont de ne rien faire", a indiqué Tom Cahill, de Ventura Wealth Management, qui estimait qu'ils étaient encouragés en cela par l'espoir d'une baisse de l'imposition sur les revenus du capital.



"Plutôt que de vendre maintenant, ils attendent le début de l'année, quand ils pourront peut-être bénéficier d'éventuels taux d'impositions plus faibles sur leurs profits", a-t-il expliqué.



Consommation



La pause de Wall Street cette semaine s'explique aussi par "la faiblesse du secteur lié à la consommation de biens non essentiels, qui a souffert de plusieurs résultats d'entreprises décevants", a indiqué Michael James, de Wedbush Securities.



Principale exception, l'équipementier Nike, membre du Dow Jones, a fait mieux que prévu au dernier trimestre mais la force du dollar a entaché ses prévisions.



Cette attention portée à ce secteur devrait rester l'un des seuls éléments marquant la semaine prochaine, qui sera amputée de la séance de lundi, jour férié aux Etats-unis.



La consommation reste le principal moteur de l'économie américaine et les marchés cherchent à savoir si la nette hausse du moral des ménages constatée depuis deux mois se traduit bien par des dépenses, particulièrement pour la période cruciale des ventes de fin d'année.



Hormis des chiffres de l'immobilier aux Etats-Unis, la semaine prochaine s'annonce dénuée de toute actualité économique majeure.



"De nombreux gestionnaires de portefeuilles vont prendre leur semaine et ne reviendront que la semaine suivante pour commencer la nouvelle année", a rapporté Michael James, estimant que cela devrait faire baisser les volumes d'échanges, ce qui pourrait accentuer des mouvements ponctuels.



Les analystes se montrent particulièrement attentifs aux effets que pourraient avoir de nouvelles déclarations éventuelles de Donald Trump concernant des entreprises via le réseau social Twitter.



Les actions du groupe de défense Lockheed Martin ont par exemple reculé après des critiques de Donald Trump sur le coût d'un de ses bombardiers.



"Cela va avoir plus d'effet sur les titres que sur la réalité des entreprises", a estimé Gregori Volokhine.



Une fois les fêtes de fin d'année passées, les investisseurs se tourneront vers les résultats d'entreprises pour voir si l'amélioration esquissée au troisième trimestre se confirme et dans quelle mesure les grands groupes anticipent les effets attendus d'un gouvernement Trump. (awp)