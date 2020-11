Liberty Global confiera Sunrise-UPC aux mains de ses précédents pilotes

lundi, 16.11.2020

Ayant finalisé l’acquisition de Sunrise via sa filiale UPC Suisse le géant anglo-saxon Liberty Global a dévoilé qui sera aux commandes. La fusion entre le numéro deux helvétique de la téléphonie mobile Sunrise et le câblo-opérateur de Wallisellen UPC Suisse se rapproche: elle sera effective au début de 2021.

UPC Suisse a annoncé le 12 août l'acquisition de son concurrent Sunrise, et en détient désormais 96,48% du capital-actions. Les caractéristiques de l'union des deux entreprises sont encore floues, notamment ses conséquences en matière d'emploi ou encore le nom de société. L'identité des dirigeants est l'une des premières informations à percer. (Keystone)

Le groupe britannique Liberty Global a annoncé lundi l'identité du prochain duo à la tête des activités unifiées de Sunrise et d'UPC Suisse. Le gouvernail revient dès à présent au directeur général de Sunrise, André Krause. Il sera épaulé par l'ancienne patronne d'UPC, Severina Pascu, qui officiera en tant que suppléante et responsable des opérations.



Severina Pascu revient ainsi en Suisse après un éphémère passage de quelques mois au poste de directrice financière de Virgin Media au Royaume-Uni, souligne un communiqué. Elle a travaillé de septembre 2018 à janvier 2020 comme directrice générale d'UPC Suisse. Auparavant, elle a occupé divers postes de direction chez Liberty Global, tant en Europe centrale que de l'Est.



André Krause, l'actuel directeur général de Sunrise, a œuvré pendant huit ans comme responsable financier de l'opérateur télécom. Il a joué un rôle essentiel dans la transformation du réseau, du service à la clientèle, de la marque et de la culture d'entreprise de Sunrise. En 2015, il a contribué au succès de l'introduction en Bourse du groupe, explique le communiqué.



Quant à Baptiest Coopmans, qui a été directeur général d'UPC Suisse au cours des dix derniers mois, il reprendra un rôle opérationnel de haut niveau au sein de Liberty Global.



