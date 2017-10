Axpo étend ses activités dans la communication de crise

mercredi, 18.10.2017

Axpo poursuit son expansion dans les activités annexes à son coeur de métier. La société fusionne son unité de transmission de données avec la firme argovienne WZ-Systems, spécialisée dans les communications sécurisées.

Les compétences d'Axpo dans le domaine de la transmission de données fixes en cas de crise représentent un complément idéal au savoir-faire de WZ-Systems, selon Axpo.(Keystone)

Axpo, numéro deux helvétique de l'énergie fusionne son unité de transmission de données avec la firme argovienne WZ-Systems, spécialisée dans les communications sécurisées. La nouvelle entité est propriété d'Axpo à 80%.

Afin de pouvoir communiquer en cas de crise et d'assurer l'approvisionnement en énergie, Axpo dispose d'un réseau propre de fibre optique et de connexions redondantes, rappelle le groupe sis à Baden. Axpo fournit à ce titre divers centres de données en Suisse.

L'entreprise englobant cette activité ainsi que celles de WZ-Systems prend le nom d'Axpo WZ-Systems. Co-propriétaire de la nouvelle entité et fondateur de WZ-Systems, Rainer Zürcher en prendra la direction. Aucun détail financier concernant la transaction n'est dévoilé.

Fondée en 1992 et sise à Lupfig, WZ-Systems fournit des solutions intégrées de communication mobile pour les autorités ainsi que les organisations de sauvetage et de sécurité. Les origines de l'entreprise, qui portait la raison sociale Wassmer+Zürcher Antennensysteme jusqu'en 2015, remontent cependant à Brown Boveri & Cie (BBC), groupe qui a donné naissance à ABB en fusionnant avec le suédois Asea.

Prestataire de Polycom

Intégrées en 1988 à l'unité Ascom Radiocom du groupe bernois Ascom, après la fusion des secteurs télécommunications des sociétés BBC, Autophon et Zellweger, les activités de l'actuelle WZ-Systems, ont fait l'objet d'un rachat par leurs cadres. Depuis, l'entreprise a constamment étoffé ses services.

Les compétences d'Axpo dans le domaine de la transmission de données fixes en cas de crise représentent un complément idéal au savoir-faire de WZ-Systems, selon Axpo. Les deux entreprises disposent par ailleurs de portefeuilles de clients complémentaires.

WZ-Systems fournit des prestations couvrant la conception, la mise en oeuvre, l'exploitation jusqu'aux services et à la maintenance. Active également auprès des centres de calcul, l'entreprise argovienne assume la mise en place et l'assistance pour Polycom, le réseau radio de sécurité des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité en Suisse.

Un nouveau système informatique est prévu d'ici à 2030, afin de remplacer l'actuel, devenu obsolète. En juin dernier, le Contrôle fédéral des finances a estimé que l'efficacité, l'efficience et la transparence de ce projet informatique devraient être améliorées.(awp)