Axpo renforce sa perte à 1,25 milliard de francs pour 2015/2016

mercredi, 21.12.2016

Axpo a accusé au cours de l'exercice décalé 2015/2016, clos fin septembre, une perte de 1,25 milliard de francs après avoir enregistré un résultat de -990 millions de francs il y a un an.

En raison des conditions difficiles du marché, l'entreprise souligne qu'elle devrait continuer à économiser, optimiser les activités et générer de nouvelles sources de revenu.

Axpo a accusé au cours de l'exercice décalé 2015/2016, clos fin septembre, une perte de 1,25 milliard de francs après avoir enregistré un résultat de -990 millions de francs il y a un an. Cette contre-performance est due essentiellement à des corrections de valeur de 1,6 mrd CHF, explique le groupe énergétique mercredi. Le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale de renoncer à nouveau au dividende.



Le résultat opérationnel (Ebit) est de -1,22 mrd CHF contre une perte de -867 mio CHF il y a un an. La performance globale de l'énergéticien s'est inscrite à 5,4 mrd CHF contre 5,9 mrd CHF pour l'exercice précédent. L'électricité produite est restée quasi stable à 101,1 TWh, précise le communiqué mercredi.



En raison des conditions difficiles du marché, l'entreprise souligne qu'elle devrait continuer à économiser, optimiser les activités et générer de nouvelles sources de revenu. L'accès au marché des capitaux demeure crucial et du capital devrait affluer de nouveaux investisseurs dès 2019. - (awp)