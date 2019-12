Les objectifs environnementaux nécessairement ambitieux d’AXA Suisse

jeudi, 21.11.2019

AXA se tient en premier ligne, à plus forte raison comme l'un des plus gros propriétaires immobiliers en Suisse avec Swiss Life et Swiss Prime Site.

Philippe Rey



Fabrizio Petrillo. Le CEO d'AXA Suisse qui est le premier assureur en Suisse.

Les deux risques environnementaux que sont le changement climatique et l’exploitation des ressources figurent parmi les cinq plus grands risques mondiaux. C’est pourquoi le groupe Axa, qui est le numéro un de l'assurance en Suisse, s’engage pour la protection du climat et la transition ...