AWK Group: Blaise Vonlanthen, nouveau chef du secteur Romandie

mardi, 17.10.2017

AWK Group renforce sa direction en Romandie et développe son site de Lausanne.

Blaise Vonlanthen.

En réaction à une croissance continue en Suisse romande ces dernières années, AWK Group renforce son équipe en Romandie avec un nouveau Chef de section, Blaise Vonlanthen, entré en fonction le 1er octobre dernier. En collaboration avec son prédécesseur, Dr Adrian Wägli, il sera donc responsable du secteur Romandie et de poursuivre son développement au service des clients.

Blaise Vonlanthen, ingénieur diplômé HES, EMBA, est expert pour les questions concernant les technologies de l’information et de la communication et bénéficie d’une large expérience dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies numériques. Il est entre autres reconnu pour la gestion de programmes complexes et a été actif dans diverses industries du secteur privé ainsi que dans l’administration publique.

Le développement du site de Lausanne va par conséquent s’intensifier, ce qui permettra à AWK Group de renforcer sa position sur le marché Suisse et sa présence en Romandie.