La première vague de Covid aurait coûté entre 1,7 et 2,6 milliards aux hôpitaux

mardi, 24.11.2020

Avec une deuxième vague largement supérieure aux prévisions, la facture totale de la pandémie pourrait encore nettement grimper.

Maude Bonvin



Une étude de PWC estime entre 1,7 et 2,6 milliards de francs le préjudice financier subi par les hôpitaux en raison du coronavirus. H+ y voit la conséquence de l’interdiction des traitements non urgents décrétée par le Conseil fédéral le 13 mars. Selon la faîtière hospitalière, entre 67% et 75%...