Book by Cadillac, l'abonnement de véhicules premium testé à Munich

mardi, 10.10.2017

Avec un abonnement mensuel les clients peuvent conduire un véhicule Cadillac sans en être propriétaire, et changer de modèle à tout moment à l'aide de leur smartphone. Le projet pilote vient de démarrer à Munich.

1.500 dollars par mois pour conduire la Cadillac de son choix à volonté, c'est ce que promet Book by Cadillac.

En juillet, Cadillac Europe a annoncé le déploiement de son service de mobilité BOOK by Cadillac, un modèle d'abonnement très flexible pour les véhicules premium offerts pour la première fois par un constructeur automobile en Europe.

Dès aujourd'hui, Cadillac entre dans la prochaine étape, en lançant un projet pilote de trois mois, toujours gratuit, dans la région de Munich au début du mois d'octobre.

À la suite du lancement du marché en 2018, les membres du programme, pour un tarif mensuel plat, auront accès à neuf modèles Cadillac différents, ainsi qu'aux voitures Chevrolet Camaro et Corvette.

Ils seront libres de changer de véhicule à tout moment ou pourront choisir la durée de ce service sans l'engagement de louer, de financer ou d'acheter. Le service ne comprend aucune limitation de kilométrage.

Les membres s'abonnent au service mensuellement sans aucun engagement à long terme et peuvent utiliser une application pour réserver un véhicule.



"Nous sommes ravis d'entrer dans la première étape de déploiement de BOOK par Cadillac, peu de temps après notre annonce initiale. Lors du lancement du projet pilote avec des participants sélectionnés, nous sommes maintenant en mesure de tester les différents modules de notre nouveau service d'abonnement automobile dans la vie quotidienne », souligne Felix Weller, Président Cadillac Europe.



Les véhicules seront livrés par un concierge à gants blancs aux endroits demandés par les membres et échangés là-bas à leur guise ou à mesure que leurs besoins changeront.

Les membres peuvent aussi facilement se rendre dans les routes sinueuses dans une ATS-V- ou CTS-V et profiter d'une excursion dans les montagnes dans le SUV premium Escalade la même semaine.

Alternativement, les membres peuvent garder un Crossover polyvalent pendant les mois d'hiver et passer à une voiture performante pendant l'été.



Après l'étape d'essai, au cours de laquelle les préférences, les exigences et les habitudes des utilisateurs potentiels apparaîtront, BOOK by Cadillac devrait être lancé au premier semestre de 2018 à Munich. Le déploiement dans d'autres grandes villes européennes est prévu.