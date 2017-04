Le nouvel outil de Google pour les nuls en dessin

mercredi, 12.04.2017

Avec sa nouvelle application Autodraw, l'entreprise américaine mélange Paint et une IA pour remplacer les dessins à la main par des créations un peu plus nettes.

AutoDraw est un service signé Google permettant de facilement et rapidement dessiner des objets grâce au machine learning.

Autodraw est un nouveau service en ligne de Google. Gratuit et simplement accessible via un site web sur desktop et terminaux mobiles, il s’agit d’un outil pensé pour les dessinateurs du dimanche qui souhaitent obtenir rapidement un résultat qu’ils peuvent ensuite personnaliser.

Comme le premier Paint venu, Autodraw permet tout d’abord de dessiner à la main des formes libres ou prédéfinies, de créer des zones de textes ou encore de choisir des couleurs. Mais là où l’outil se démarque, c’est en combinant le machine learning et les dessins de professionnels. En effet, lorsque le service reconnait une forme il suggère alors en haut de la fenêtre un vrai dessin produit par un artiste/illustrateur/designer qui pourra alors remplacer le précédent dessin.

De plus, l’outil permet de télécharger et de partager son dessin une fois celui-ci terminé. Cette possibilité donne la possibilité de créer ses propres affiches ou posters.