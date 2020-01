Volg: moins de points de vente, plus de recettes en 2019

jeudi, 23.01.2020

Avec onze points de ventes en moins, l'exploitant de commerces de proximité Volg a enregistré en 2019 un chiffre d'affaire en hausse de 1,1% sur un an.

Les 100 superettes de station-service ont vu leurs recettes bondir de 7% à 289 millions.(Keystone)

L'exploitant de commerces de proximité Volg a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,52 milliard de francs, en hausse de 1,1% sur un an. Le groupe zurichois souligne avoir réalisé cette performance avec 913 points de vente, contre encore 924 un an plus tôt.



Les 587 magasins de village, soit un de moins qu'en 2018, ont étoffé leur contribution de 1,3% à 1,17 milliard, alors que les 100 superettes de station-service (94 en 2018) ont vu leurs recettes bondir de 7% à 289 millions.



Les détaillants indépendants approvisionnés par Volg Konsumwaren ont réalisé un chiffre d'affaires de 68 millions, énumère un compte-rendu publié jeudi.(awp)