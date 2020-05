Coronavirus: Sotheby's et Google s'unissent pour récolter des fonds

lundi, 27.04.2020

Avec le soutien de plusieurs personnalités, Sotheby's et Google vont lancer une vente aux enchères en ligne à but caritatif. L'argent récolté sera destiné à la lutte contre le coronavirus.

SG



Parmi les lots mis aux enchères figure notamment la possibilité d'enregistrer une chanson avec le chanteur britannique Sting. @ Eric Ryan Anderson

Sotheby's et Google vont se réunir virtuellement pour collecter les fonds pour le Comité international de secours pour lutter contre la propagation de Covid-19 au sein des communautés vulnérables.

Avec des personnalités de premier plan - Sting, Hillary Clinton, Sacha Baron Cohen, Sir Patrick Stewart, Les AVC, Madeleine Albright, Jacques Grange, Sir Paul Smith & the People derrière Downton Abbey - Sotheby's et Google lanceront une vente aux enchères en ligne de produits uniques dans les domaines de la culture, des affaires, de la politique et des sciences.

La vente aux enchères, qui sera ouverte du 1er au 8 mai, pourra être suivie virtuellement via Google Meet.

Parmi les lots mis aux enchères figurent notamment la possibilité d'enregistrer une chanson avec Sting, boire un café avec Hillary Clinton, un rendez-vous avec l'acteur Sacha Baron Cohen ou encore une leçon d'art dramatique donnée par Sir Patrick Stewart.

