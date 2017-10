Faillites d'entreprises: le Tessin demeure le Talon d'Achille de la Suisse

vendredi, 20.10.2017

Avec des dépôts de bilan en hausse de 15% et des inscriptions au registre du commerce en baisse de 7%, le Tessin demeure le cancre des cantons sur le front des faillites d'entreprises.

Le Tessin demeure le cancre des cantons sur le front des faillites d'entreprises.(Keystone)

La situation sur le front des faillites et créations d'entreprises s'est quelque peu péjorée en Suisse sur les neuf premiers mois de 2017, en comparaison annuelle. Avec des dépôts de bilan en hausse de 15% et des inscriptions au registre du commerce en baisse de 7%, le Tessin demeure le cancre des cantons, selon le recensement périodique effectué par Bisnode et publié vendredi.

Côté romand, les cantons de Genève et Vaud ont accusé une hausse du nombre de faillites de respectivement 35 et 20%, compensées partiellement par des progressions de 5 et 4% des créations d'entreprises.

Le cabinet de conseil zurichois souligne qu'au niveau national, les secteurs de la construction, de l'hôtellerie et de l'artisanat ont été particulièrement touchés. Les sous-traitant dans ces branches ont jusqu'à trois fois plus de risques de voir leurs factures impayées en raison de la mise en défaut de paiement de leurs clients.

Le nombre total de faillites a progressé de 5% pour atteindre 5023, tandis que celui des fondations de sociétés a gagné 4% à 31'903.(awp)