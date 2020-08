Pékin surpasse la Silicon Valley en nombre de licornes

mardi, 04.08.2020

La capitale chinoise Pékin surpasse désormais la Silicon Valley en nombre de "licornes", ces jeunes entreprises à forte croissance et valorisées à plus d'un milliard de dollars, selon une étude publiée mardi.

Fin mars, 586 compagnies de ce type étaient référencées dans le monde, d'après un rapport du groupe de médias Hurun, spécialiste du monde des affaires et basé à Shanghai (est de la Chine).

Ces entreprises représentaient au total 1900 milliards de dollars (1614 milliards d'euros) en termes de valorisation, soit le PIB de l'Italie, précise l'étude.

En nombre de licornes, les Etats-Unis dominent d'une courte tête le podium mondial (233) juste devant la Chine (227). Mais avec 93 pépites technologiques installées à Pékin, la capitale chinoise surpasse désormais San Francisco (68), où se trouve la Silicon Valley, selon Hurun. Shanghai arrive en troisième position avec 47 licornes référencées.

"Les Etats-Unis et la Chine poursuivent leur domination, avec plus de 80% des licornes dans le monde, bien que (les deux pays) ne représentent que 40% du PIB mondial et un quart de la population mondiale", a commenté le président de Hurun, Rupert Hoogewerf.

Les entreprises chinoises occupent les trois premières marches mondiales du podium des licornes: Ant Financial (numéro un du paiement électronique en Chine avec la plateforme Alipay), ByteDance (maison mère de la populaire application de partage de vidéos TikTok) et Didi Chuxing (réservations de véhicule avec chauffeur).

Parmi les compagnies américaines les mieux classées figurent Space X (5e, astronautique et vol spatial) fondé par Elon Musk le fantasque patron de Tesla, Stripe (6e, paiement en ligne) et Airbnb (7e, location de logements entre particuliers).

La France est neuvième du classement mondial. Elle compte sept licornes dont les plateformes de covoiturage BlaBlaCar (169e) et de streaming musical Deezer (351e).(awp)