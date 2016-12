Avaloq anticipe une phase de croissance avec 700 nouveaux postes à la clé

vendredi, 16.12.2016

Avaloq voit l'avenir en grand. L'éditeur zurichois de logiciels et solutions informatiques pour les banques entend agrandir et moderniser ses sites de Zurich et de Bioggio, près de Lugano. Les nouveaux locaux permettront d'accueillir en 2018 et 2019 quelque 700 postes de travail supplémentaires.



Les travaux démarreront durant le premier semestre de l'an prochain, indique vendredi Avaloq. Le projet de Zurich prévoit la modernisation complète du site actuel en vue de préparer le centre d'innovation et le siège de l'entreprise à une nouvelle phase de croissance.



A l'issue des travaux, en 2019, le "Campus Avaloq" proposera 1100 postes de travail, contre 700 actuellement. L'entreprise compte également construire des logements. A Bioggio, Avaloq veut agrandir le site suisse pour les activités externalisées (Business Process Outsourcing et Avaloq Sourcing). Le nouveau bâtiment offrira dès 2018 300 emplois supplémentaires.



Avaloq emploie actuellement quelque 2500 collaborateurs. La compagnie qui compte une clientèle de plus de 450 institutions financières dans plus de 20 pays dispose également de succursales à Genève, Berlin, Francfort, Leipzig, Hong Kong, Londres, Paris, Singapour, Sydney et Luxembourg. Elle possède des centres de développement à Zurich, Edimbourg et Manille. - (awp)