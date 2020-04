Credit Suisse accusé aux Etats-Unis de manipuler le marché des obligations

mercredi, 22.04.2020

Aux côtés de neuf autre banques, Credit Suisse est accusé aux Etats-Unis de pratiquer des prix trop élevés sur le marché des obligations depuis près de 14 ans.

En surfacturant les transactions, les banques dont Credit Suisse ont violé la loi antitrust. (Keystone)

Dix des plus grandes banques au monde, dont Credit Suisse, sont accusées aux Etats-Unis de manipuler le marchés des obligations d'entreprises. Selon un recours collectif déposé mardi devant la cour fédérale de Manhattan, à New York, elles pratiquent des prix trop élevés depuis près de 14 ans.



En surfacturant les transactions, les banques ont violé la loi antitrust et causé des préjudices financiers aux investisseurs, accusent les plaignants, selon des documents publiés par le tribunal.



Outre Credit Suisse, JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland et Wells Fargo se retrouvent sur la sellette. La plupart des banques, y compris Credit Suisse, ont refusé de commenter.(awp)