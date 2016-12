Autoneum se dote d'une nouvelle usine en Chine

mardi, 13.12.2016

Autoneum prévoit d'inaugurer à l'été 2017 un septième site de production propre en Chine, dans la province de Shandong.

En Chine, Autoneum dispose déjà de trois usines en propre, à Chongqing, Taicang et Shenyang.

Autoneum prévoit d'inaugurer à l'été 2017 un septième site de production propre en Chine, dans la province de Shandong. Le sous-traitant étendra ainsi ses capacités de livraison aux constructeurs automobiles de l'Empire du Milieu.



En Chine, Autoneum dispose déjà de trois usines en propre, à Chongqing, Taicang et Shenyang. L'équipementier winterthourois exploite par ailleurs conjointement avec son homologue et partenaire de longue date nippon Nittoku des infrastructures à Guangzhou, Tianjin et Wuhan, énumère le communiqué publié lundi. - (awp)