Aujourd’hui, l’entreprise «héroïque» voyage avec Campbell

mardi, 31.03.2020

Charlotte d’Aulnois *



De chaque crise naissent des héros. En analysant de très près les mécanismes par lesquels les mythes et les contes construisent l’extra-ordinaire, Joseph Campbell, professeur américain des années 50, a réussi à modéliser un processus de transformation inédit. Grâce à une séquence de seuils à franchir, il met en capacité chaque personne, chaque équipe, chaque entreprise de se recalibrer pour « créer le monde auquel il a envie d’appartenir ».

A l’heure où notre écosystème tout entier est en déséquilibre, que de nouveaux modèles d’organisation et de collaboration émergent, c’est l’occasion unique d’affirmer son leadership. Non pas celui qui impose et qui contrôle mais celui qui inspire et qui embarque, à l’instar des héros qui ont marqué le cours de notre histoire…

Derrière les métaphores de « village », de « voyage » et de « terres arides » se cachent trois écosystèmes, trois dynamiques d’entreprises aux réponses aussi divergentes qu’inégales face aux enjeux actuels.

L’entreprise « villageoise » accélère les rythmes, crée une profusion de projets, valorise l’égo et le statut, nourrit l’urgence et s’organise pour que rien ne se perde, tout se crée et…rien ne se transforme. Improbable et dangereuse réinterprétation du Principe de Lavoisier car elle mise sur l’accès infini aux ressources pour maintenir une performance « héroïque » ! Face à l’évidence, beaucoup d’entre elles décident de quitter cette « zone de confort inconfortable » et tentent leur Voyage du Héros.

L’entreprise « voyageuse » part du principe que seuls la convergence et l’alignement des forces et des actions individuelles créent la puissance et la résilience du collectif. Dans les moments de doute comme dans ceux d’euphorie, la voie et la voix du héros consistent à inspirer et embarquer l’ensemble des parties prenantes vers une seule et même destination. Et avec elle, le courage d’innover, le courage de ne pas être aimé et le courage de transformer. Pour le meilleur !

7 étapes clés font de ce voyage un parcours ambitieux, balisé d’étapes engageantes :

Etape 1 - « L’appel » ou la définition du « grand projet » visionnaire

Etape 2 - « Le seuil » ou l’engagement et la motivation des équipes pionnières

Etape 3 - « Les gardiens » ou l’intégration des réseaux d’appui

Etape 4 - « L’épreuve du feu » ou le dépassement des peurs et croyances limitantes

Etape 5 - « L’intégration » ou les nouvelles ressources et talents à disposition

Etape 6 - « La nouvelle carte » ou le plan d’actions par retro-objectifs

Etape 7 - « Le retour au village » ou l’expression d’un leadership légitime et assumé

Fortes de ce processus vécu individuellement et collectivement, les Directions et leurs équipes sont désormais prêtes à réaliser l’extra-ordinaire ou tout simplement l’essentiel.

L’entreprise aux « terres arides » ne s’identifie pas aux codes et rites du « village » et ne trouve pas les ressources suffisantes pour partir en voyage. Elle erre entre 2 mondes sous un excès de peurs et de contraintes qui annihilent toute possibilité de grands projets collectifs.

De chaque crise naissent des héros. Il appartient à chacun de créer un monde auquel il sera fier d’appartenir. L’entreprise « héroïque » n’existe pas, c’est un conte, une légende ! Et malgré tout, aujourd’hui, elle continue à voyager au-delà de toutes les frontières et œuvre, dans l’ombre, à transformer nos prisons en nouveaux horizons.

* Founder et Managing Partner, GenerativeHumanae